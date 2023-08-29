وظائف جديدة.. فرصة عمل لخرجين جامعة طرابلس قسم الهندسة المدنية

أعلنت مصلحة الطرق والجسور فرع طرابلس، للسادة خرجين جامعة طرابلس قسم هندسة مدنية من يأنس في نفسه الكفاءة الأشراف على المشاريع في مصلحة الطرق والجسور فرع طرابلس يتواصل على بريد الصفحة الرسمية للفرع مصحوب بمستندات التخرج ومستنداته الشخصية.

وأشارت مصلحة الطرق والجسور فرع طرابلس الى أن المطلوب مهندسين إشراف فى مواقع فى مجال الطرق .

وسوف يتم تواصل مع رئسية لجنة إشراف ومتابعة مهندسة رانيا أحمد شوقير .

مصلحة الطرق والجسور

جامعة طرابلس

‎+218 91-5058182

رابط مصلحة الطرق والجسور فرع طرابلس الرسمية

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