صحيفة أمريكية: الدبيبة دبر اجتماع المنقوش وكوهين لكسب دعم واشنطن لبقائه في السُلطة

أكدت صحيفة أمريكية، أن الدبيبة يقف وراء اجتماع نجلاء المنقوش وإيلي كوهين، لكسب دعم أمريكا له لبقائه في السُلطة.

وقالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، في تقرير لها: “موقف الدبيبة يأتي بالتزامن مع مساعي الأمم المتحدة إلى تشكيل حكومة جديدة للتمهيد لإجراء الانتخابات، وما فعله الدبيبة مُقامرة محفوفة بالمخاطر، وتسريب الاجتماع يكشف أسلوب السياسة الخارجية غير المدروس”.

وأضافت “إيلي كوهين، تعرض لانتقادات في إسرائيل بسبب تخبطه في التواصل الدبلوماسي الإسرائيلي مع العرب في وقت حرج، فقد عرّض سلامة المنقوش للخطر، وتسبب في تراجع حكومات أخرى ربما تتطلع بهدوء إلى التقارب مع إسرائيل”.

وتابعت “الولايات المتحدة الأمريكية لعبت دورًا في دعم اجتماع روما أو التوسط فيه، يتعارض مع سياستها في الضغط من أجل إجراء انتخابات، وهناك شك كبير في الشرعية التي يمكن أن تحظى بها عملية التطبيع التي تقوم بها حكومة ضعيفة ومُحاصرة في طرابلس”.