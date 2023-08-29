تقرير أمريكي يكشف تفاصيل جديدة حول لقاء روما ويشير الى الدبيبة

أفاد تقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة يقف وراء اجتماع وزيرة الخارجية الموقوفه نجلاء المنقوش ونظيرها الاسرائيلي إيلي كوهين في روما، لكسب دعم أمريكا له لبقائه في السُلطة .

وبحسب التقرير، يأتي موقف الدبيبة بالتزامن مع مساعي الأمم المتحدة إلى تشكيل حكومة جديدة للتمهيد لإجراء الانتخابات.

وأشار التقرير الى ان الدبيبة نسّق لاجتماع روما على أمل كسب الدعم الأمريكي لتشكيل حكومة مشتركة مع خليفة حفتر.

ولفت التقرير الى أن ما فعله الدبيبة مُقامرة محفوفة بالمخاطر، وتسريب الاجتماع يكشف أسلوب السياسة الخارجية غير المدروس.

وقال التقرير أن إيلي كوهين، تعرض لانتقادات في إسرائيل بسبب تخبطه في التواصل الدبلوماسي الإسرائيلي مع العرب في وقت حرج.

وأضاف التقرير ان كوهين عرّض سلامة وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش للخطر، وتسبب في تراجع حكومات أخرى ربما تتطلع بهدوء إلى التقارب مع إسرائيل.

ووفقًا للتقرير فأن لعب الولايات المتحدة دورًا في دعم اجتماع روما أو التوسط فيه، يتعارض مع سياستها في الضغط من أجل إجراء انتخابات.

وأشار التقرير الى أن هناك شك كبير في الشرعية التي يمكن أن تحظى بها عملية التطبيع التي تقوم بها حكومة ضعيفة ومُحاصرة في طرابلس.