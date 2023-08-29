النائب العام يحقق في أسباب تأخر طباعة الكتاب المدرسي قبل بداية العام الجديد 

أكد مكتب النائب العام متابعته للتدابير الإدارية لعدم تكرار تأخر توريد الكتاب المدرسي في المواقيت التي تتناسب مع السياسة التعليمية؛ ومقتضيات المصلحة العامة.

وأكدت النيابة العامة، في بيان لها، أن مكتب النائب العام نظر في وقت سابق، التقارير التي تناولت توانِي مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية عن توفير مطبوعات الكتاب المدرسي بشكل ينذر بتجدد التبعات السلبية التي اعترضت حسن العملية التعليمة خلال العام الدراسي الماضي.

وأضاف، أن رئيس النيابة، بمكتب النائب العام، بحث قبل انصرام العام الدراسي الماضي؛ الأسباب المؤدية إلى عدم إنجاز أعمال طباعة الكتب و توريدها؛ فاستدل على عدم عدالة العقود المبرمة؛ بتكليف أدوات تنفيذ غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها خلال المواعيد المعقودة.

وأوضحت أن مكتب النائب العام انتهى إلى إجراء استجواب لرئيس وأعضاء لجنة العطاءات، وأحاطهم بواقع الإهمال والتقصير في أداء واجبهم الوظيفي؛ وطلب من جهة الإدارة معالجة الآثار المترتبة على إخلال المسؤولين بواجباتهم دون إبطاء.

وتابعت، أن قادة وزارة التعليم والتربية بادروا إلى اتخاذ تدابير أمّنت ما نسبته ( 96% ) من الكتب المدرسية المتعاقد على طباعتها؛ مشيرة إلى أن إدارة إجراءات العقود المبرمة مع أدوات التنفيذ المتعاقد معها في طور التحقيق الابتدائي.