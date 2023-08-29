صالح يؤكد رفض مجلس النواب لمحاولات حكومة الوحدة التطبيع مع إسرائيل

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن المجلس والحكومة المنبثقة عنه يرفضون محاولات التطبيع التي أقدمت عليها حكومة الوحدة الوطنية من خلال وزيرة خارجيتها نجلاء المنقوش التي التقت وزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين في روما.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، لمناقشة الموقف الليبي الرسمي الرافض لسياسات التطبيع مع إسرائيل المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي.

وأكد صالح أن الشعب الليبي يقف مع الحقوق الفلسطينية الثابتة والراسخة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، إضافة لحقه في عودة المهجرين إلى ديارهم وبين أن الموقف الرسمي والشعبي ينسجم مع تطلعات شعبنا الفلسطيني.

من جهته، أعرب رئيس المجلس الوطني عن شكره للموقف الرسمي لمجلس النواب عبر جلسته الطارئة التي عقدها الإثنين وبين أن الشعب الليبي لا يمكن أن يكون إلا في صف القضية الفلسطينية العادلة.

ووجه رئيس مجلس النواب دعوة لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني، لزيارة ليبيا ومجلس النواب، وذلك لتوطيد العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين.