“ماكرون” يدعو رئيس المجلس الرئاسي الليبي للمشاركة في مؤتمر السلام بباريس

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، والذي نقل له تحيات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ودعوته للمشاركة في مؤتمر السلام بباريس، بحضور السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفي مهراج.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن المبعوث الفرنسي أكد خلال اللقاء على عمق العلاقات المشتركة التي تجمع البلدين الصديقين، مشيراً إلى أن فرنسا حريصة على تحقيق الاستقرار في ليبيا، وتدعم رؤية المجلس الرئاسي والخطوات المتكاملة للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي، ومشيداً بعمل اللجنة المالية العليا، والتقدم المُحرز في ملف توحيد المؤسسة العسكرية والمصالحة الوطنية.

بدوره أكد المنفي، أن المجلس الرئاسي يسعى لإنهاء كافة المراحل الانتقالية عبر انتخابات شفافة يشارك فيها كل الليبيين دون إقصاء أو تهميش وذلك بدعم مخرجات لجنة ( 6+6) والبناء عليها عبر توسعة المشاركة والحوار لتذليل ما تبقى من نقاط مختلف عليها وأهمية توحيد كل المؤسسات لتسهيل إجراء الانتخابات وقبول نتائجها.

كما أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي عزمه على المباشرة في تعزيز التوافقات المنجزة لتشمل المؤسسات المعنية والقوى السياسية الفاعلة، وذلك بالتنسيق الوثيق مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، معرباً عن تقديره للرئيس الفرنسي لاهتمامه بالملف الليبي وشكره على الدعوة للمشاركة بمؤتمر السلام بباريس في نوفمبر القادم.

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