لجنة شؤون المرأة بمجلس النواب تندد بلقاء “المنقوش” ووزير خارجية الصهاينة

الوطن| متابعات

نددت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب باللقاء الذي جمع وزيرة الخارجية بالحكومة المنتهية ” نجلاء المنقوش ” مع وزير خارجيةالكيان الصهيوني ، مؤكدة أن هذا اللقاء لايمثل التوابث الوطنية والقومية للمرآة الليبية تجاه القضية الفلسطينية .

وقالت اللجنة في بيان نشرته على موقع المتحدث باسم مجلس النواب اليوم الثلاثاء إن هذا اللقاء خيانة عظمي وجريمة إخلاقية منافية لثوابت الأمة الاسلامية والشعب الليبي .

وطالب البيان الجهات المعنية بأتخاد الإجراءات اللازمة والرداعة ضد الوزيرة لخرقها ومخالفتها الصريحة للقانون رقم ” 62 ” لسنة1957 الذي ينص على حظر وتحريم التطبيع والتعامل بأي شكل من الاشكال مع العدو الصهيوني .