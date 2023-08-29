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لجنة شؤون المرأة بمجلس النواب تندد بلقاء “المنقوش” ووزير خارجية الصهاينة

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات

نددت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب باللقاء الذي جمع  وزيرة الخارجية بالحكومة المنتهية  ” نجلاء المنقوشمع وزير خارجيةالكيان الصهيوني ، مؤكدة أن هذا اللقاء لايمثل التوابث الوطنية والقومية للمرآة الليبية تجاه القضية الفلسطينية .

  وقالت اللجنة في بيان نشرته على موقع المتحدث باسم مجلس النواب  اليوم الثلاثاء إن هذا اللقاء خيانة عظمي  وجريمة إخلاقية منافية لثوابت الأمة الاسلامية والشعب الليبي .

 وطالب البيان الجهات المعنية بأتخاد الإجراءات اللازمة  والرداعة ضد الوزيرة لخرقها ومخالفتها الصريحة للقانون  رقم ” 62 ” لسنة1957 الذي ينص على حظر  وتحريم التطبيع والتعامل بأي شكل من الاشكال مع العدو الصهيوني

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#المنقوش الحكومة المنتهية رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل ليبيا مجلس النواب

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الوطن الليبية

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