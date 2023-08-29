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مصادر : آمر جهاز الردع طلب تفكيك اللواء 444 باتهامات دعم المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أفادت مصادر صحفية، ان آمر جهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب عبدالرؤوف كارة، شدد خلال لقاء جرى الأيام الماضية مع محمد الحداد، رئيس أركان غرب ليبيا، ومجموعة من القادة العسكريين على ضرورة تفكيك وإنهاء اللواء 444 قتال.

وبحسب المصادر وفقًا لليبيا برس، فأن آمر جهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب اتهم محمود حمزة واللواء 444، بدعم المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي كما وصف عناصر اللواء بالأزلام، وبقايا اللواء 32 معزز.

وفقًا لذات المصدر فن الحداد لم يكثرت لهذه الاتهامات، وشدد على أن اللواء 444 وحدة عسكرية نظامية منضبطة تعتبر نواة للجيش الليبي بالمنطقة الغربية.

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