“ابو زريبة” يبحث مع مدير أمن جردس جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة

التقى وزير الداخلية اللواء، “عصام أبوزريبة” ، مع مدير مديرية أمن جردس العبيد اللواء “طاهر بالحمد” بمقر الوزارة بمدينة بنغازي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة العمل الأمني والجهود التي تبذلها المديرية للحفاظ على الأمن والاستقرار والمجاهرة به داخل المنطقة، وكما تم مناقشة العراقيل والصعوبات التي تواجه سير العمل داخل المديرية وإيجاد الحلول الناجعة لحلحتها.ومن جانب اخر ، تم بحث الإمكانيات المطلوبة لعمل المديرية وتحسين أداء مهامها وتوفير الموارد والإمكانيات اللازمة لتعزيز قدرات الشرطة ومديرية الأمن، لتحقيق فعالية أعلى في العمل الأمني.