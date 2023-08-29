الحويج يشدد على أهمية تفعيل المكاتب القنصلية في مختلف المدن الليبية

عقد وزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج، اجتماعا اليوم الثلاثاء، مع عدد من الموظفين التابعين لمكتب الجبل الأخضر.

وحسب بيان للوزارة، فقد جاء الاجتماع في إطار تنظيم العمل لوزارة الخارجية والمكاتب التابعة لها بالمدن الليبية، حيث أكد الحويج على أهمية تفعيل المكاتب القنصلية في مختلف المدن الليبية التابعة للوزارة، وعلى ضرورة تفعيل وتنفيذ سياسية القرب وذلك لتقريب الخدمة للمواطن الليبي والأجانب المقيمين في بلادنا.

كما استمع الحويج إلى مشاكل الموظفين المختلفة مؤكداً أهمية حلحلة كافة الإشكاليات والعمل معاً لمصلحة بلادنا وشعبنا الليبي.