وفد الدبيبة يبحث في إسطنبول عقد شراكات استراتيجية مع تركيا

بحث وفد تابع لحكومة الدبيبة، في العاصمة التركية إسطنبول، عقد شراكات استراتيجية مع المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية التركية.

وقال بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة المؤقتة: “شارك وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة سعد احنيش رفقة السفير الليبي بجمهورية تركيا مصطفى القليب والمحلق التجاري بإسطنبول عمر درهوب بافتتاح فعاليات منتدى الاعمال التركي الأفريقي والمعرض المصاحب اليوم الثلاثاء بمدينة إسطنبول”.

وأضاف “يهدف وفد دولة ليبيا المشارك بمنتدى الاعمال التركي الأفريقي إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية الليبية والتركية وتطوير العلاقات التجارية بين القطاع الخاص في البلدين، وعقد شراكة استراتيجية مع الشركات التركية والافريقية لتنفيذ مشروع «بوابة افريقية التجارية» بدولة ليبيا والذي يقوم على إنشاء المناطق الحرة والخاصة وتنشيط تجارة العبور وتوطين الصناعات”.

وتابع “يشهد منتدى الأعمال والمعرض المصاحب الذي تنظمه جمعية الأعمال التركية الأفريقية مشاركة الجهات التابعة للوزارة، المدير العام لمركز تنمية الصادرات ورئيس مجلس إدارة شبكة ليبيا للتجارة ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة وكذلك المنطقة الحرة مصراته، والغرف التجارية بجمهورية تركيا وعديد الدول الأفريقية وأصحاب الأعمال والشركات المتخصصة في صناعة المواد الغذائية والبناء والملابس والمعدات والآلات الصناعية والأثاث المكتبي والمنزلي”.