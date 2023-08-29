ديوان المحاسبة بطرابلس يناقش ملاخظاته حول المصرف الليبي الخارجي

ليبيا – ناقش ديوان المحاسبة ملاحظات أعمال الفحص والمراجعة عن نشاط وأداء المصرف الليبي الخارجي للعام الماضي 2022. الاجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة المنعقد بحضور المدير العام لإدارة الرقابة على الاستثمارات والمدير العام للمصرف مدى الاستجابة لتنفيذ التوصيات لتدارك الانحراف وتحسين الأداء وفق خطط موضوعية بما يتوافق مع المعايير الدولية. وأفضى الاجتماع إلى تشكيل فريق للمتابعة مع المصرف لتنفيذ التوصيات وصولا لمخرجات تحاكي وتعزز مبادئ الحوكمة وأدلة عمل وقوائم مالية تحقق الوضوح والشفافية.

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