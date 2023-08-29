رئيس البرلمان الليبي: موقفنا الرسمي والشعبي ينسجم مع تطلعات الشعب الفلسطيني

تلقى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، ناقش خلاله الطرفان الموقف الليبي الرسمي الرافض لسياسات التطبيع مع الكيان الإسرائيلي الغاصب.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب إن عقيلة صالح، أوضح خلال الاتصال موقف المجلس والحكومة المنبثقة عنه الرافض للسلوك المشين من خلال محاولات التطبيع التي أقدمت عليها الحكومة منتهية الولاية من خلال وزيرة خارجيتها والمتمثل في لقائها بوزير خارجية الكيان الإسرائيلي في روما.

وأكد أن الشعب الليبي يقف مع الحقوق الفلسطينية الثابتة والراسخة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، إضافة لحقه في عودة المهجرين إلى ديارهم، قائلاً إن “الموقف الرسمي والشعبي ينسجم مع تطلعات شعبنا الفلسطيني البطل”.

من جهته، أعرب رئيس المجلس الوطني عن شكره للموقف الرسمي لمجلس النواب عبر جلسته الطارئة التي عقدها الاثنين، مثمناً دور رئيس مجلس النواب والحكومة الليبية والشعب الليبي البطل الذي قاوم الاستعمار.

وأكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أن الشعب الليبي لا يمكن أن يكون إلا في صف القضية الفلسطينية العادلة.

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وفي ختام الاتصال الذي جرى بتنسيق وزير الخارجية الليبي المفوض الدكتور عبد الهادي الحويج، وجه رئيس مجلس النواب الليبي، لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني، دعوة لزيارة ليبيا وقبة مجلس النواب، وذلك لتوطيد العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الشقيقين.