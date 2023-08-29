“الصور”يحقق في أسباب تأخر توفير الكتاب المدرسي قبل بدء العام الدراسي

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بحث رئيس النيابة الصديق الصور بمكتبه الأسباب المؤدية إلى عدم إنجاز أعمال طباعة الكتب و توريدها قبل انصرام العام الدراسيالماضي، فاستدل على عدم عدالة العقود المبرمة بتكليف أدوات تنفيذ غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها خلال المواعيد المعقودة ؛فانتهى المحقق إلى إجراء استجواب رئيس وأعضاء لجنة العطاءات واحاطهم بواقع التقصير في أداء واجبهم الوظيفي، بالإضافة إلى أن مكتب النيابةالعامة تتتبع التدابير الإدارية المتولدة عن إجراءاتها المتخذة إزاء تأخر توريد الكتاب المدرسي في مواقيت تتناسب مع السياسة التعليميةومقتضيات المصلحة العامة.

وطلب الرئيس من جهة الإدارة معالجة الآثار المترتبة على إخلال المسؤولين بواجباتهم دون إبطاء ، حيث بادر قادة وزارة التعليم والتربية إلىاتخاذ تدابير أمّنت ما نسبته ( 96% ) من الكتب المدرسية، هذا ومازالت إدارة إجراءات العقود المبرمة مع أدوات التنفيذ المتعاقد معها فيطور التحقيق الابتدائي.