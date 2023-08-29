الخدمة المدنية تعلن قوائم مراقبات التربية والتعليم المستهدفة بالافراجات المالية خلال شهر سبتمبر

أعلنت وزارة الخدمة المدنية، اليوم الثلاثاء قوائم مراقبات التربية والتعليم المستهدفة بالافراجات المالية خلال شهر 9 القادم، والتي هي 87 مراقبه بعد ما أنهت لجنة الافراجات المالية والفريق الفنّي باللجنة مراجعتها ومطابقتها.

وكشفت وزارة الخدمة المدنية، عن إحالة بيانات المستهدفين بالإفراجات المالية في قطاع التربية والتعليم البالغ عددهم 28,063 ألفا من 87 مراقبة على مستوى ليبيا، على أن يبدأ صرف مرتباتهم شهر سبتمبر المقبل.

ولفتت وزارة الخدمة المدنية أن الإفراجات المالية تتضمن قرارات التعيين الصادرة عن الحكومة المؤقتة سابقا في قطاع التربية والتعليم.