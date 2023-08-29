عقيلة لنظيره الفلسطيني: نرفض الموقف المشين لحكومة الدبيبة

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، رفضه القاطع للسلوك المشين ومحاولة التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، التي أقدمت عليها حكومة الدبيبة.

وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي: “تلقى رئيس مجلس النواب اتصالات هاتفيا من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، ناقش خلاله الطرفان الموقف الليبي الرسمي الرافض لسياسات التطبيع مع الكيان الإسرائيلي الغاصب، وأوضح رئيس مجلس النواب الليبي موقف المجلس والحكومة المنبثقة عنه الرافض للسلوك المشين من خلال محاولات التطبيع التي أقدمت عليها الحكومة منتهية الولاية من خلال وزيرة خارجيتها والمتمثل في لقائها بوزير خارجية الكيان الإسرائيلي في روما”.

وأضاف البيان “أكد المستشار عقيلة أن الشعب الليبي يقف مع الحقوق الفلسطينية الثابتة والراسخة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، إضافة لحقه في عودة المهجرين إلى ديارهم، والموقف الرسمي والشعبي ينسجم مع تطلعات شعبنا الفلسطيني البطل”.

من جهته، أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، عن شكره للموقف الرسمي لمجلس النواب عبر جلسته الطارئة التي عقدها الاثنين، مثمنا دور رئيس مجلس النواب والحكومة الليبية والشعب الليبي البطل الذي قاوم الاستعمار، مشددا على أن الشعب الليبي لا يمكن أن يكون إلا في صف القضية الفلسطينية العادلة.

وفي ختام المكالمة التي جرت بتنسيق وزير الخارجية الليبي المفوض الدكتور عبد الهادي الحويج، وجه رئيس مجلس النواب الليبي، لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني، دعوة لزيارة ليبيا وقبة مجلس النواب، وذلك لتوطيد العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الشقيقين.