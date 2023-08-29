المنفي يؤكد لفرنسا أهمية توحيد كل المؤسسات في ليبيا لإجراء الانتخابات وقبول نتائجها

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أكد، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، دعم مخرجات لجنة (6+6) والبناء عليها عبر توسعة المشاركة والحوار، لتذليل ما تبقى من نقاط مختلف عليها.

وقال المنفي، في بيان حول لقائه مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا، بول سولير، إن المجلس الرئاسي يسعى لإنهاء كافة المراحل الانتقالية عبر انتخابات شفافة يشارك فيها كل الليبيين دون إقصاء أو تهميش، وذلك بدعم مخرجات لجنة (6+6) والبناء عليها عبر توسعة المشاركة والحوار لتذليل ما تبقى من نقاط مختلف عليها.

كما أكد المنفي، على أهمية توحيد كل المؤسسات لتسهيل إجراء الانتخابات وقبول نتائجها، وعزمه على المباشرة في (تعزيز التوافقات المنجزة لتشمل المؤسسات المعنية والقوى السياسية الفاعلة)، وذلك بالتنسيق الوثيق مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبد الله باثيلي.

وكان باثيلي أكد الأيام الماضية على ضرورة الاتفاق في ليبيا لتشكيل حكومة موحدة تقود البلاد إلى الانتخابات.

وقال باثيلي، في حوار خاص مع أخبار الأمم المتحدة، إنه في ظل الانقسامات التي تشهدها ليبيا اليوم، هناك ضرورة لمؤسسة سياسية موحدة، ومؤسسة أمنية موحدة، ومؤسسات عسكرية موحدة.

وأضاف، ولهذا السبب، تعتقد البعثة الأممية أن مسألة توحيد الحكومة ليست مجرد مسألة قانونية أو دستورية، بل إنها مسألة سياسية للغاية، ولذا يتعين على الزعماء السياسيين أن يجتمعوا ويتوصلوا إلى اتفاق لتشكيل حكومة موحدة تقود البلاد إلى الانتخابات.