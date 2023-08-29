الساعدي: دار الإفتاء تطالب بإقالة المنقوش وإحالتها إلى مكتب النائب العام

ليبيا – طالب سامي الساعدي “المسؤول الشرعي السابق” للجماعة الليبية الإسلامية المقاتلة رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة بإقالة نجلاء المنقوش ؛بسبب لقائها وزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين.

الساعدي وفي مداخلة له عبر برنامج”قضايا وآراء” الذي بث عبر قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني وتابعته صحيفة المرصد قال إن دار الإفتاء تطالب الحكومة بعقد اجتماع لتوضيح موقفها من مسألة التطبيع مع العدو(دولة إسرائيل).

وأكد الساعدي على ضرورة إحالة المنقوش إلى مكتب النائب العام.