خلال لقائه المبعوث الفرنسي.. “المنفي” يؤكد التزامهم بإنهاء المراحل الانتقالية ودعم 6+6

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي التزامهم بإنهاء كافة المراحل الانتقالية عبر إجراء انتخابات شفافة ونزيهة يشارك فيها جميع الليبيين دون إقصاء أو تهميش.

جاء ذلك خلال لقائه المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى ليبيا بول سولير، بحضور السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج.

وشدد المنفي خلال اللقاء على دعم مخرجات لجنة “6+6” والبناء عليها لإجراء الانتخابات، وذلك عبر توسيع المشاركة والحوار لتذليل النقاط المختلف عليها.

وأشار المنفي إلى أهمية توحيد كافة المؤسسات لتسهيل إجراء الانتخابات، وضمان قبول نتائجها، مؤكدا عزمه مباشرة تعزيز التوافقات المنجزة لتشمل المؤسسات المعنية والقوى السياسية الفاعلة، وذلك بالتنسيق مع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي.

من جانبه، سلم سولير إلى المنفي دعوة الرئيس ماكرون للمشاركة في مؤتمر السلام الدولي المزمع عقده في باريس خلال شهر نوفمبر القادم.

وأشار سولير إلى عمق العلاقات بين ليبيا وفرنسا، مشيرا إلى حرص بلاده على تحقيق الاستقرار في ليبيا، ودعمها لرؤية المجلس الرئاسي والخطوات الرامية إلى إجراء الانتخابات.

وأشاد سولير بالتقدم المحرز على صعيد عمل اللجنة المالية العليا وملف توحيد المؤسسة العسكرية والمصالحة الوطنية، التي يقودها المجلس الرئاسي.

المصدر| منصة الرئيس

