“المنفي” مودعاً السفيرة “هورندال”: لقد ساهمتي في تطوير العلاقات بين ليبيا وبريطانيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولاين هورندال، بمقر المجلس في طرابلس بمناسبة انتهاء فترة عملها في ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن المنفي، عبر في مستهل اللقاء عن تمنياته لسفيرة بريطانيا بالتوفيق، معبراً عن شكره العميق لجهودها التي بذلتها خلال فترة عملها في ليبيا، والتي أسهمت بشكل كبير في تطوير العلاقات بين ليبيا والمملكة المتحدة.

وبحث اللقاء أهمية مسار المصالحة الوطنية والتعاون المشترك مع الجميع، وسُبل إيجاد حلول تحقق الاستقرار في ليبيا، وتوحيد الجهود للوصول إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية على أسس سليمة تلبية لتطلعات الشعب الليبي.

يذكر أن السفيرة البريطانية كارولاين هورندال، أثارت الكثير من الجدل خلال فترة عملها في ليبيا بسبب تدخلها في الشأن الداخلي لا سيما دعم استمرار حكومة الوحدة في السلطة.

وكان الليبيين طالبوا بإيقاف السفيرة عن التدخل في الشأن الليبي ودشنوا العام الماضي، على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج #طرد_السفيرة_البريطانية.

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