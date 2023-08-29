“أبوزريبة” يبحث مع مدير أمن وردامة الأوضاع الأمنية داخل البلديّة

الوطن| رصد

بحث وزير الداخلية في الحكومة الليبية عصام أبوزريبة، اليوم الثلاثاء، بديوان الوزارة في مدينة بنغازي، مع مدير مديرية أمن وردامة موسى سعد، الأوضاع الأمنية داخل البلديّة، والجهود التي تقوم بها مديرية الأمن ومنتسبيها، وآخر الأعمال التي قامت بها المديرية في تعزيز الأمن.

واستعرض الاجتماع النواقص والاحتياجات اللازمة للمديرية، والعراقيل التي تواجهها، ووضع الحلول لها بما يسهم في إنجاح سيّر العملية الأمنية في البلدية.

وأكد أبوزريبة على عمله بتوفير كافة النواقص والاحتياجات التي تحتاجها المديرية لممارسة مهامها في حفظ أمن واستقرار بلديّة وردامة.