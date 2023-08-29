“شباب الهضبة” يدعون للثورة ضد السوريين ويطالبون محمود حمزة بمساعدتهم

دعا حراك شباب الهضبة الموجودين في معسكر كلية الشرطة في منطقة صلاح الدين، مطالبا اللواء 444 بالوقوف معهم ومساعدتهم في إخراجهم من العاصمة طرابلس بالكامل.

ودعا الحراك، في بيان له، كل شباب طرابلس للإلتحاق بهم الليلة أمام الكلية لإخراجهم من عاصمتنا ووقف إهدار الدولار الذي تنفقه الحكومة عليهم.

وذكر أن اللواء 444 أقرب قوة للكلية، مطالبين آمره محمود حمزة بالوقوف معنا وتحقيق مطالبهم في إخراج هؤلاء من المنطقة.

وأضافوا، أن السوريين يهددون الليبيين في بلادهم ويشكلون خطرا أمنيا واجتماعيا عليهم، مناشدين حمزة بتسجيل موقف تاريخي الليلة.