ثوار الزنتان: ما قامت به المنقوش خيانة عظمى للدين والوطن

العنوان

أكد اتحاد ثوار الزنتان أن ما قامت به وزير الخارجية نجلاء المنقوش المنتحلة للصفة بلقائها مع وزير خارجية الكياني الصهيوني خيانة عظمى للدين والوطن.

وطالب الاتحاد في بيان له بمحاسبة كافة المسؤولين عن التجهيز و الإعداد والتنسيق للاجتماع المخزي مع الكيان الصهيوني، مشددًا على الجهات التشريعية حل حكومة الوحدة الوطنية فورا.

وشدد اتحاد ثوار الزنتان على ضرورة إحالة كافة أعضاء حكومة الوحدة الوطنية المتهمين إلى لجنة تحقيق خاصة مكونة من ممثلين عن مجلسي النواب والدولة و اتحاد ثوار ليبيا والهيئة العليا للقضاء.

وطالب الاتحاد كذلك بتشكيل حكومة مصغرة تكون من خارج الشخصيات السياسية المتصدرة للمشهد السياسي الليبي الحالي وذلك لإدارة شؤون الدولة إلى حين الانتخابات المقبلة.

وأهاب اتحاد ثوار الزنتان بكافة أطياف الشعب الليبي عامة على مختلف توجهاتهم وإلى ثوار ليبيا خاصة إلى نبذ السلبية و الوقوف معا أمام تمادي هؤلاء الفاسدين في بيع الوطن سياسيا واقتصاديا وعسكريا و جغرافيا.