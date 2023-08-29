أوحيدة: أزمة المنقوش تحولت إلى مشادة سياسية حادة في اسرائيل نفسها

ليبيا – أكد الصحفي علي اوحيدة المقيم في بروكسل ببلجيكا، أن أزمة نجلاء المنقوش تحولت إلى مشادة سياسية حادة في اسرائيل نفسها.

اوحيدة قال في تغريدة له على منصة “X” إنه بعد ردة فعل اتسمت بالحماسة والاندفاع والافتخار لتنظيم لقاء المنقوش وكوهين الايطاليون يلتزمون بالتحفظ والاحتشام بسبب تحول المسألة إلى كارثة سياسية في ⁧‫ليبيا‬⁩ وفضيحة حكومية في ⁧‫اسرائيل.‬⁩

واعتبر إنه في مناورة من صنع الهواة على الطريقة الايطالية وبعيداً عن الاحتراف روما فقدت حصانها في طرابلس وسط سخرية الجمهور.