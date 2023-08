مكتب النائب العام: الكتب المدرسية متوفرة بنسبة 96%

أفاد مكتب النائب العام أن وزارة التربية والتعليم وفرت مانسبته 96% من الكتب المدرسية المتعاقد عليها، استعدادا للعام الدراسي 2023 -2024.

وكشف مكتب النائب العام أن أسباب التأخر في توريد الكتب المدرسية خلال السنوات الماضية، هو عدم وجود عدالة في العقود المبرمة والتي أدت إلى تكليف جهات تنفيذ غير قادرة على طباعة الكتب خلال الفترات المتفق عليها.

وأشار مكتب النائب إلى أنه نظر في التقارير التي تناولت تقصير عمل مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، وأنه استجوب رئيس وأعضاء لجنة العطاءات، حيث أظهرت التحقيقات وجود إهمال وتقصير في أداء الواجب الوظيفي.

وتابع مكتب النائب العام إلى أنه طلب من إدارة إجراءات العقود معالجة الآثار المترتبة على إخلال المسؤولين بواجباتهم دون إبطاء، مؤكدا أنهم مايزالون في طور التحقيق الابتدائي.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية أعلنت عن بدء العام الدراسي الجديد 2023 – 2024 يوم الأحد المقبل على مستوى البلاد.

المصدر: مكتب النائب العام

