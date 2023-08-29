بدء تنفيذ أعمال صيانة وتطوير شبكة الكهرباء بالمنطقة الحرة مصراتة

الوطن|متابعات

أعلنت المنطقة الحرة بدء تنفيذ أعمال صيانة وتطوير شبكة الكهرباء بالمنطقة لتستوعب الأحمال الناتجة عن زيادة العمليات ومتطلبات المشروعات الجديدة في مصراته، وتأتي صيانة شبكة الكهرباء تنفيذاً للاستراتيجية والخطة التي أطلقتها الإدارة في العامين الأخيرين لتطوير البنية التحتية والمباني و المرافق بالمنطقة الحرة.

وقال المكتب الإعلامي للمنطقة الحرة، إن أعمال صيانة شملت الوضع القائم بمحطات التحويل المنخفض، وتركيب تنفيذ حاملات كوابل وتمرير كوابل جهد 11 ك.ف، حيث شملت الصيانة والتطوير إعادة تخطيط شبكات الجهد المتوسط بما يتيح زيادة المرونة و زيادة الموثوقية فيتوفير الكهرباء لكامل مرافق المنطقة الحرة بمصراتة.