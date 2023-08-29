خالد المشري يكشف تسريبات عن مساعٍ لتواصل شخصيات محسوبة على الدبيبة مع المخابرات الإسرائيلية

كشف الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، عن ورود تسريبات منذ فترة بأن هناك سعي للتواصل واللقاء مع المخابرات الإسرائيلية من قِبل شخصيات محسوبة على حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة في مدينة عمان ومدينة العقبة.

وقال خالد المشري في حوار مع ليبيا برس، ينشر لاحقًا: “تقييمي لحكومة الدبيبة من أول يوم جاءت فيه كان واضحاً بأنها ستفعل أي شيء لأجل البقاء” .

وأضاف الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة:” بدورنا لم نستطع أن نتبنى اتخاذ موقف سياسي حينها بناءاً على تسريبات تفتقد للأدلة ” .

والأسبوع الماضي، التقى وزير الخارجية الإسرائيلي كوهين في العاصمة الإيطالية روما نظيرته الليبية المنقوش، وفق ما أعلنته الأحد، الخارجية الإسرائيلية في بيان.

وأثار اللقاء بين المنقوش وكوهين موجات غضب واسعة في ليبيا، حيث استنكرته أحزاب سياسية، وخرج المئات من الليبيين في مدن طرابلس والزاوية وبنغازي والمرج للتعبير عن رفضهم للقاء.

ويحظر القانون الليبي رقم 62 والصادر عام 1957 على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مع من ينوب عنهم.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قد أصدر قرارا يقضي بإيقاف المنقوش عن العمل احتياطيا وإحالتها للتحقيق فور تداول الخبر.