“اندبندنت عربية”: لقاء “المنقوش وكوهين” أسقط حكومة الدبيبة بأكملها

اعتبرت صحيفة “اندبندنت عربية”، أن تأثير الجدل الواسع في ليبيا حول لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش بنظيرها الصهيوني إيلي كوهين، كان هذه المرة أضخم من كل المرات السابقة التي بدأت منذ إسقاط نظام معمر القذافي عام 2011.

وأضافت في تقرير لها، أن اليهودي رئيس اتحاد رابطة اليهود الليبيين في الخارج رافييل لوزون اعترف صراحة أنه من رتب للقاء “المنقوش وكوهين”، الذي أشعل فتيل الأزمة وبالتالي إقالة المنقوش من منصبها، وتسبب في إسقاط الحكومة التي يقودها عبدالحميد الدبيبة بأكملها، نتيجة للغضب الشعبي العارم في كل أرجاء البلاد، منذ تسريب خبر اللقاء من تل أبيب.

وذكر التقرير أنه على رغم محاولة لوزون التنصل من اللقاء الذي جمع في العاصمة الإيطالية بين وزيري خارجية طرابلس وتل أبيب، إلا أن تدوينة على حسابه بموقع “فيسبوك” تؤكد أنه كان على علم مسبق به، بل وأسهم مساهمة فاعلة في الترتيب له.

وتابع، أن رئيس رابطة اتحاد يهود ليبيا قال في هذه التدوينة بعد إعلان اللقاء مباشرة، “التقى وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في لقاء (سري) مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، وهناك من عمل بجد خلف الكواليس من أجل هذا”.

وأوضحت الصحيفة، أن هذه التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها لوزون، بدأت عقب ترميم الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في طرابلس، في فبراير الماضي، إذ طالب بعدها بصيانة المعبد اليهودي في العاصمة، وفتح الباب لعودة يهود ليبيا للبلاد.