وقفة لطلبة جامعة طرابلس تضامنًا مع القضية الفلسطينية ورفضًا للتطبيع مع الكيان الصهيوني

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طلبة وطالبات جامعة طرابلس، اليوم الثلاثاء، وقفة أمام إدارة الجامعة، دعمًا للقضية الفلسطينية وتأكيدًا للرفض القاطع للتطبيع بكل أشكاله مع الكيان الصهيوني.

وجاءت الوقفة على خلفية اللقاء الذي دار بين وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، مع وزير خارجية إسرائيل، إيلي كوهين. وأعرب الطلبة عن رفضهم التطبيع بشتى أنواعه.

وتشهد طرابلس وعدد من المدن في غرب ليبيا احتجاجات صاخبة للتعبير عن الرفض الشعبي القاطع للتطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وشددت عدة بيانات شعبية وسياسية على ضرورة إحالة كافة أعضاء حكومة الوحدة الوطنية إلى لجنة تحقيق بشأن اللقاء بين المنقوش وكوهين.