عقب صدور أوامر.. شباب الزاوية يعلنون الزحف نحو طرابلس لإسقاط الحكومة

أعلن المتظاهرين من الزاوية، مساء اليوم الثلاثاء بدء التجمع للتوجه إلى مقر رئاسة الوزراء بطريق السكة لإسقاط حكومة الوحدة الوطنية .

وكشف شباب الزاوية في بيان، عن صدور الأوامر من مشائخ المدينة بالتحرك نحو طرابلس لإسقاط ما أسموه في البيان بـ”هذه الحكومة الصهـ .. ـيونية”.

وقال البيان : “سنتحرك نحن وإخوتنا من الساحل الغربي خلال ساعات زاحفين للعاصمة لإسقاط هذه الحكومة”.

وأضاف البيان :”نطالب الحداد والنمروش بحماية المتظاهرين من التشكيلات المسلحة في العاصمة وإطلاق سراح من تم القبض عليهم”.

وطالب البيان، النائب العام بالقبض على أعضاء الحكومة وفق ما نص به قانون بلادنا بسجن كل سياسي يتعاون مع اسرائيل .

وقال البيان :”من لم يتم القبض عليهم سنتحرك للقبض عيه وتسليمه للسجون ونطالب باقي المدن بالالتحاق بنا” .