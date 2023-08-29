صحيفة أمريكية: اجتماع “المنقوش وكوهين” كان بعلم بايدن وإدارته غاضبة من فضح اللقاء

كشفت صحيفة “أكسيوس” الأميركية أن اليهودي رئيس اتحاد رابطة اليهود الليبيين في الخارج رافييل لوزون، لم يكن الوحيد الذي كان يعلم أو شارك في التنسيق للقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ونظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين.

وذكرت الصحيفة، في تقرير لها، أن مسؤولين في الإدارة الأميركية لمحوا إلى علم الولايات المتحدة باللقاء، لكنها غاضبة من الطريقة التي تعاملت بها تل أبيب بالكشف عنه، مما تسبب بأزمة تخشى واشنطن من تأثيرها السلبي في جهودها للسلام بين إسرائيل وبعض الدول العربية.

وأضافت نقلا عن مسؤول صهيوني ومسؤولين أميركيين، أن إدارة الرئيس جو بايدن احتجت لدى الحكومة الإسرائيلية على قرار وزير الخارجية الإسرائيلي الكشف عن اجتماع سري عقده أخيراً مع نظيرته الليبية.

وقالت الصحيفة إن “إدارة بايدن تشعر بالقلق من أن يؤدي فضح الاجتماع والاضطرابات التي تلت ذلك، ليس فقط إلى قتل الجهود المبذولة للتوصل إلى سلام بين إسرائيل وليبيا، ولكنها ستضر أيضاً بالجهود الجارية مع الدول العربية الأخرى، فضلاً عن مصالح الأمن القومي الأميركي”، كما قال أحد المسؤولين الأميركيين للموقع.

ونقل أكسيوس عن مسؤول أميركي مطلع قوله إن “إدارة بايدن فهمت أن اللقاء بين كوهين والمنقوش كان من المفترض أن يكون سرياً، وتفاجأ المسؤولون عندما كشف عنه كوهين في بيان صحافي رسمي”.

وأوضحت أن أحد مساعدي كوهين تحدث إلى الصحفية الأمريكية ، أنه كان هناك تفاهم خلال الاجتماع على أن الأمر سيصبح علنياً في النهاية، لكن مسؤولاً أميركياً قال إن “الليبيين لم يقصدوا أن يصبح الاجتماع علنياً”.