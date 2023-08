داعيا للإفراج الفوري.. “تيار بالتريس” يعلن اعتقال 12 شابا في احتجاجات أمس

أعلن حراك “تيار بالتريس الشبابي” عن اعتقال 12 شابا في الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة طرابلس ليلة البارحة.

التيار في منشور مقتضب عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” دعا الأجهزة والمؤسسات الأمنية إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين.

وشهدت العاصمة طرابلس ومدن أخرى بالمنطقة الغربية خلال 48 ساعة احتجاجات ليلية واسعة، تنديدا بلقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين.

‎

وأفاد مراسلو الأحرار بأن مدن الزاوية وزليتن ومصراتة والزنتان ومسلاتة وصبراتة وصرمان وبراك الشاطئ والعجيلات وغدامس وجنزور وتاجوراء، خرجت في تظاهرات رافضة للتطبيع.

المصدر: تيار بالتريس الشبابي

