“الدبيبة” يعتمد نتائج لجنة مراجعة العقود المتعثرة بقطاع التعليم

الوطن| رصد

عقدت لجنة مراجعة العقود المتعثرة بقطاع التعليم في كافة المراقبات التعليمية، اجتماعاً اليوم الثلاثاء بديوان مجلس الوزراء، لوضع الحلول اللازمة.

وأكدت وكيل وزارة التعليم للشؤون التربوية بالحكومة المنتهية مسعودة الأسود، على إكمال اللجنة مطابقة كل العقود واعتماد العقود السليمة منها، وإعطاء الأولوية للمعلمين من أصحاب الجداول المدرسية، بعد مراجعة جميع العقود المحالة من مراقبات التربية بالبلديات إلى وزارة الخدمة المدنية المنتهية، والتأكد من صحة إجراءاتها وضمان استمرار العمل بها.

هذا وأصدر رئيس الحكومة المنتهية تعليماته لوزارة المالية المنتهية، باعتماد نتائج اللجنة، والعمل على استكمال الإجراءات المالية، في كل القطاعات بهذه الآلية، مشيداً بجهود اللجنة وإنجازها عملها قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وحضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزير الخدمة المدنية بالحكومة المنتهية.