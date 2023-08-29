النائب العام يأمر بحبس مسؤولين بحكومة الوحدة الوطنية

أمر النائب العام، الصديق الصور اليوم الثلاثاء بحبس مسؤولي شؤون الموفدين في تركيا بوزارة التعليم والبحث العلمي التابعة لحكومة الوحدة الوطنية .

وأفاد النائب العام أن التحقيقات أثبتت إساءة سلطة إدارة ملف الإيفاد في 757 حالة صاحبتها مخالفة قواعد الاستحقاق .

وأشار النائب العام المتهمون هم مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين، ومسؤول مكتب المراجعة الداخلية، والقائم بأعمال المراقب المالي .

وقال النائب العام :” رصدنا أيضًا كسب أبناء بعض الموفدين للعمل في الخارج لمنح مالية رغم استفادتهم من نفقة التعليم المقررة في نظام العمل السياسي والقنصلي؛ والإخلال بحق الأولوية في الحصول على المنافع”.

وأضاف :خاطبنا الحكومة لمُتَابعة التدابير الاحتياطية المفروضة حيال الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالموفدين غير المستحقين”.