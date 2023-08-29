حراك لم الشمل: لقاء “المنقوش” بالوزير الإسرائيلي “جرمًا كبيرًا” بموجب القوانين الوطنية

أدان حراك لم الشمل وتوحيد الصف الوطني لقاء وزيرة خارجية في حكومة الوحدة الوطنية منتهية الشرعية مع وزير خارجية العدو الصهيوني في العاصمة الإيطالية» الذي يمثل مساس بقيم وثوابت الشَعب الليبي تجاه القضية الفلسطينة.

وأضاف الحراك في بيان، تحصلت الساعة24 على نسخه منه، أن هذا اللقاء يُعد جرمًا كبيرًا بموجب التشريعات والقوانين الوطنية.

وطالب الحراك من النائب العام باتخاذ الاجراءات اللازمة وفتح تحقيق عاجل ومعاقبة كل من شارك وساهم في هذه الجريمة النكراء.

كما حثّ الحراك كافة القوى الوطنية والسياسية والمدنية والاجتماعية والشبابية والنسائية بالخروج للشارع بشكل سلمي وحضاري ورفض كافة اشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، مطالبين بإسقاط هذه الحكومة العميلة والمرتهنة للخارج في إشارة لحكومة الوحدة المؤقتة.