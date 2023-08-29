تقارير: حدود ساخنة مع تشاد… تنسيق ثنائي ومعركة حسم للجيش الليبي

شن الجيش الليبي، يوم 25 أغسطس عملية عسكرية واسعة النطاق على الحدود مع تشاد، بهدف طرد المعارضين التشاديين.

وتم خلال الحملة طرد حوالي 2000 معارض تشادي من قرية أم الأرانب جنوب سبها وقصف تجمعاتهم من قبل طيران الجيش بالاضافة إلى مطاردتهم من قبل القوات الجوية التشادية.

وتبدو الضربات الجوية المتزامنة التي تشنها قوات الجيشين الليبي والتشادي جزءا من عملية روتينية ضد قوات المعارضة التشادية، المتواجدة بقوة في جنوب ليبيا منذ انفلات الأوضاع في ليبيا العام 2011.

يذكر أن مواجهات مماثلة وقعت في سبتمبر 2021، مما يبين عجز الحكومات المتعاقبة في ليبيا عن حماية الحدود الجنوبية.

وخلال زيارته الأسبوع الماضي لإقليم تيبستي المتاخم لليبيا، أكد الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، وجود مسلحين “أعداء الشعب التشادي” قادمين من ليبيا في المنطقة، خاصة قرب بلدات صغيرة في تشاد.

وكانت قوات الجيش قد قامت بطرد نحو 2000 من المعارضة التشادية الذين كانوا يحتلون مباني صينية في محلية أم الأرانب، الواقعة على بعد 140 كيلومترا جنوب مدينة سبها، حتى أن الوحدات الخاصة الليبية هبطت بالمظلات خلف خطوط قوات المعارضة وحاصرتها.

وتؤشر الأحداث الأخيرة على الحدود بين ليبيا وتشاد على صلة مباشرة بما يحدث في النيجر المجاورة.