شباب الزاوية: سنتوجه للعاصمة خلال ساعات لإسقاط حكومة “الدبيبة”

أعلن شباب مدينة الزاوية في بيان تحصلت صحيفة الساعة24 على نسخة منه عن توجههم للعاصمة طرابلس في مظاهرة تطالب بإسقاط حكومة الوحدة المؤقتة.

وجاء في البيان: بعد صدور أوامر من قبل مجلس مشائخنا لمدينة الزاوية الكبرى بالتحرك نحو طرابلس لاسقاط هذه الحكومة الصهيونيه.

وأضاف البيان: نحن شباب مدينة الزاويه و معنا إخوتنا من الساحل الغربي سنتوجه خلال الساعات القادمة زاحفيين سالميين لعاصمتنا لإسقاط هذه الحكومة.

كما طالب شباب الزاوية في بيانهم من الفريق “محمد الحداد” رئيس اركان الجيش الليبي، واللواء “صلاح النمروش” آمر منطقة الساحل الغربى بحماية المتظاهرين من التشكيلات المسلحه داخل العاصمة. مطالبين أيضا باطلاق سراح الشباب الذين تم القبض عليهم.

ووجهوا رسالة للنائب العام بالقبض على أعضاء هذه الحكومة بما نص به قانون ليبيا بسجن كل سياسي يتعاون مع الصهاينه، مؤكدين أنه اذا لم يتم القبض عليهم خلال الساعات القادمه سنتوجه للبحث عَلَيهمَ والقاء القبض عليهم، وتسليمهم للسجون.

وحث شباب مدينة الزاوية في البيان على كل المدن بالإلتحاق بهم داخل العاصمة.