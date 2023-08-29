أعضاء المجلس البلدي المنتخب لبلدية البريقة يؤدون اليمين القانونية

الوطن|متابعات

أدى أعضاء المجلس البلدي المنتخب لبلدية البريقة اليمين القانونية اليوم أمام وزير الحكم المحلي سامي الضاوي، كما تقدم أعضاء المجلسلانتخاب عميد للبلدية عبر صندوق الاقتراع في عملية ديموقراطية أسفرت عن اختيار الزروق عبد العاطي عميدًا للمجلس البلديالبريقة.

وحث وزير الحكم المحلي للمجلس البلدي على التفاني والاخلاص في أداء الأمانة التي يحملونها الآن تجاه المواطنين في بلديتهم، وطالبهمبسرعة مباشرة أعمالهم بعد استلام مهامهم من أجل تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين في بلدية البريقة.