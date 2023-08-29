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شاهد.. وزارة التربية والتعليم تعلن اسماء اوائل الشهادة الثانوية في ليبيا لجميع الاقسام 2023 – 2022

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة  الوحدة الوطنية  أسماء الطلاب الأوائل على مستوى ليبيا في شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بأقسامها العلمي و الأدبي و الديني للعام الدراسي 2022 – 2023.

ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية اليوم الثلاثاء ، صورا لقوائم الطلاب المتفوقين .

 وكان وزير التربية والتعليم “موسى المقريف”  أعلن  في ” 25 ” من شهر يوليو الماضي اعتماد نتيجة شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بنسبة نجاح عامة بلغت 62.50%، وتراوحت نسب النجاح في الأقسام بواقع 67.72% للعلمي، و43.48% للأدبي، و28.48% للديني.

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