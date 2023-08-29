قناة إسرائيلية: فضح “لقاء المنقوش” أصاب علاقات الموساد مع ليبيا بأضرار جسيمة

نقلت الفضائية التابعة للكيان الصهيوني “القناة الإسرائيلية 12″، مساء اليوم، عن مسؤولين في جهاز الاستخبارات الخارجي الصهيوني (الموساد)، قولهم إنّه “سيكون من الصعب إصلاح الضرر الناتج عن الكشف عن العلاقات بين إسرائيل وليبيا”، بعد يومين من الإعلان عن لقاء جمع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين مع نظيرته في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش في العاصمة الإيطالية روما.

وبحسب ما أوردته القناة الإسرائيلية، فقد وجه قادة “الموساد” انتقادات لاذعة لسلوك كوهين وتعامله مع القضية، وقال مسؤولون في “الموساد” إنّ “سلوك الوزير تسبب بأضرار جسيمة للعلاقة التي بُنيت بهدوء وحذر في السنوات الأخيرة، وأحرق الجسر الذي قامت عليه العلاقات”.

ويرى الموساد أن هذه الواقعة تتسبب بأزمة ثقة حيال إسرائيل، ومن شأنها التأثير في جهود التطبيع مع دول أخرى.

ونقلت القناة ذاتها عن مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية قوله إنّه “كانت هنالك تفاهمات متبادلة بين الطرفين الإسرائيلي والليبي بأن يجري النشر حول اللقاء، لكن كان يجب عدم نشر البيان”.

وأكد مسؤولون آخرون في الوزارة ذاتها، لم تسمهم القناة، أنّ “ما يحدث الآن هو سيناريو يعيدنا بشكل كبير إلى الوراء، ما الذي ستفكر فيه الدول التي تريد التقرّب منا، بأنه لا يمكن الوثوق بالسرية الإسرائيلية”.

وتابعوا: “هذا انتهاك للقواعد الدبلوماسية الأساسية، هذا عمل هواة، نواجه حرجاً كبيراً، لقد تضررت مصداقية دولة إسرائيل بشكل كبير جداً”.