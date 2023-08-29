اعلان هام من وزارة التربية والتعليم بشأن موعد بداية العام الدراسي 2024 – 2023

اصدرت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية تنويهاً هاماً بشأن موعد بداية العام الدارسي 2024 – 2023 م .

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها، “تُنوّه وِزَارَةُ التَّرْبِيَةِ والتَّعْلِيم بأن موعد بداية العام الدراسي الجديد لجميع مراحل التعليم الأساسي والثانوي سيكون في الثالث من الشهر المُقبِل، وفق ما جاء في قرار وزير التربية والتعليم رقم 1046 لسنة 2023م بشأن تحديد مواعيد الدراسة والامتحانات لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي 2023 – 2024م”.

وأضافت الوزارة أنه وفي هذا الصّدد، ندعو الجميع إلى تحرّي الدقة في الحصول على المعلومات وذلك بنقلها من مصادرها الصحيحة وهي الصفحة الرسمية للوزارة في موقع فيسبوك.