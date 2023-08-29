الدبيبة يوقف إجراءات إيفاد 852 طالبا يدرسون بالخارج

أصدر رئيس حكومة الوحدة المؤقتة “عبدالحميد الدبيبة” قرار بإيقاف 852 طالبا من الموفدين للدراسة بالخارج وفق نتائج تحقيقات مكتب النائب العام المحالة بتاريخ 28 أغسطس الجاري.

كما أصدر قرار يوقف وزير التعليم العالي عن ممارسة اختصاص إصدار قرارات الإيفاد للدراسة في الخارج أو ضم الطلبة الدراسين على حسابهم الخاص.

وجاء في القرار أيضا إيقاف مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين، والقائم بأعمال المراقب المالي، ومدير مكتب المراجعة الداخلية، ومدير الشؤون الإدارية والمالية، بوزارة التعليم العالي.

وأمرت النيابة العامة بحبس مسؤولي شؤون الموفدين في وزارة التعليم والبحث العلمي، بتهمة أساءوا سلطة إدارة ملف الإيفاد في 757 حالة صاحبتها مخالفة قواعد الاستحقاق.