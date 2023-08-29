“اتصال هاتفي بين “صالح” ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني بشأن رفض التطبيع مع إسرائيل”

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ناقش رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح”، خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني “روحي فتوح” الموقف الرسمي الليبي المعارض لسياسات التطبيع مع الكيان الإسرائيلي.

وأكد “صالح” على موقف مجلس النواب والحكومة الليبية برئاسة “أسامة حماد” عنه من رفض التطبيع، وأعرب عن رفضهم لمحاولات التطبيع التي قامت بها الحكومة المنتهية الولاية، وذلك من خلال لقاء وزيرة خارجيتها بوزير خارجية الكيان الإسرائيلي في روما. كما أشار إلى وقوف الشعب الليبي إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة والقدس كعاصمة لها، وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم.

من جهته، عبّر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني عن شكره لموقف مجلس النواب الليبي ودعمهم للقضية الفلسطينية. وأشاد بدور “صالح” والحكومة الليبية والشعب الليبي في مواجهة الاستعمار، مؤكدًا أن الشعب الليبي يقف إلى جانب القضية الفلسطينية.

في الختام، دعا “صالح” رئيس المجلس الوطني الفلسطيني لزيارة ليبيا ومجلس النواب لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.