القبض على أحد مُهربي البشر بحوزته جواز ليبي قام بشرائه بـ12 الف دينار

تمكن “قسم التحريات العامة” بمديرية أمن بنغازي، من القبض على أحد مُهربي البشر وبحوزته جواز سفر مصري وجواز سفر ليبي مُزور قام بشرائه بمبلغ وقدره 12.000 ألف دينار.

وعُقب ورود معلومات لدى قسم التحريات العامة عن شخص مطلوب لدى قسم البحث الجنائي في واقعة هجرة غير شرعية وصادر بحقه أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة على ذمة قضايا تهريب البشر .

وأفادت المعلومات بأنه تحصل على جواز سفر ليبي بالإضافة إلى جوازه الأصلي المصري وتبين انه لديه مركبة آلية (حافلة)قد تم حجزها في وقت سابق بمركز قاريونس وعلى الفور أصدر السيد رئيس قسم التحريات العامة بمُديرية أمن بنغازي عقيد أشرف الشلطامي تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب .

وتم خروج أعضاء التحريات إلى أماكن تواجد الشخص المطلوب حسب المعلومات الواردة وأسفرت جهودهم عن تحديد مكان تواجده بمنطقة سيدي منصور وتم إنتقالهم نفس المكان وعند وصولهم شاهدوا شاحنة كبيرة (ثلاجة)و عندها خرج الشخص المطلوب من المنزل وبرفقته شخص مصري الجنسية وشخص بنقلاديشي الجنسية وقاموا بفتح الثلاجة.

وعلى الفور تم ضبطهم وتم الدخول إلى المنزل وضبط عدد 61 شخصاً من الجنسية البنقلاديشية كانو بصدد تهريبهم عن طريق البحر وتم الإنتقال بهم إلى القسم .

وبالإستدلال مع الشخص المطلوب تبين أنه يُدعى م.ح.م من مواليد 1986 يحمل جوازين سفر ليبي ومصري وإعترف بأنه مصري الجنسية وقام بشراء جواز سفر ليبي من منطقة براك الشاطئ بمبلغ وقدره 12.000 ألف دينار وأعترف أيضا انه يقوم بتهريب البشر،عن طريق البحر ويساعده أشخاص من الجنسية البنقلاديشية وإعترف أيضاً انه كان ينوي نقل الاشخاص المتواجدين بالمنزل عن طريق البحر بواسطة زديق .

وتم إحالته إلى النيابة العامة بتهمة مقاومة رجال الأمن والاتجار بالبشر والتزوير ..