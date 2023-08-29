انتفاضة أمام معسكر كلية الشرطة بطرابلس تطالب برحيل المرتزقة السوريين

العنوان

خرجت مجموعة من شباب منطقة الهضبة أمام معسكر كلية الشرطة احتجاجا على بقاء المرتزقة السوريين في المنطقة.

وأضرم المحتجون، النار في إطارات أمام المعسكر، وذلك بعدما أمهلوا، في بيان مساء الثلاثاء، حكومة الوحدة، بإخراجهم من المنطقة فورًا.

وطالب، البيان، بإخراج المرتزقة السوريين فورًا من معسكر كلية الشرطة في صلاح الدين، مطالبين شباب طرابلس واللواء 444 قتال بالوقوف معهم لإخراجهم.

وقال البيان: “نحن شباب منطقة الهضبة بمختلف أحيائها ومكوناتها نمهل المرتزقة السوريين والحكومة حتى الليلة للخروج من كلية الشرطة في صلاح الدين وإلا يتحملوا مسؤولية استمرار وجودهم”.

وأضاف: “نطالب شباب طرابلس من مختلف المناطق بالانضمام لنا الليلة لإخراج السوريين من المعسكر في ظل إهدار الحكومة الدولار عليهم كل شهر، إضافة لتشكيلهم خطر أمني واجتماعي على المنطقة وأهلها”.

وقال البيان: “نطالب اللواء 444 قتال وآمره العقيد محمود حمزة بالتدخل لجانبنا خاصة وأن كلية الشرطة تبعد عن معسكره بضعة أمتار وألا يقف يتفرج والتاريخ يسجل مواقف الرجال وعلى اللواء 444 قتال إخراجهم معنا ولو بقوة بعدما تماديهم وأصبحوا يهددونا في منطقتنا بالسلاح”.