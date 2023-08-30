عقيلة صالح يناقش مع نظيره الفلسطيني الموقف الليبي الرافض لسياسات التطبيع مع الكيان الإسرائيلي

الوطن|متابعات

ناقش رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح خلال اتصال هاتفي الموقف الليبيالرسمي الرافض لسياسات التطبيع مع الكيان الإسرائيلي الغاصب، موضحاً موقف المجلس والحكومة المنبثقة عنه الرافض للسلوك المشينمن خلال محاولات التطبيع التي أقدمت عليها الحكومة منتهية الولاية من خلال وزيرة خارجيتها والمتمثل في لقائها بوزير خارجية الكيانالإسرائيلي في روما.

وقال المستشار إن الموقف الرسمي والشعبي ينسجم مع تطلعات شعبنا الفلسطيني البطل، مؤكداً أن الشعب الليبي يقف مع الحقوقالفلسطينية الثابتة والراسخة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، إضافة لحقه في عودة المهجرين إلى ديارهم.

ومن جهته أعرب فتوح عن شكره للموقف الرسمي لمجلس النواب عبر جلسته الطارئة، مثمنا دور فخامة رئيس مجلس النواب والحكومة الليبيةوالشعب الليبي البطل الذي قاوم الاستعمار، مؤكدا أن الشعب الليبي لا يمكن أن يكون إلا في صف القضية الفلسطينية العادلة.

وفي ختام المكالمة وجه المستشار لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني، دعوة لزيارة ليبيا وقبة مجلس النواب، وذلك لتوطيد العلاقات الثنائيةالتاريخية بين البلدين الشقيقين.