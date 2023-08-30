بالفيديو : متجاهلا التظاهرات.. الدبيبة في احتفالات زفاف نجل شقيقه ميلاد في مصراتة

ظهر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة في ثالث أيام احتفالات زفاف نجل شقيقه ميلاد في مصراتة رفقة علي وإبراهيم الدبيبة، ووزير المواصلات “محمد الشهوبي”، ونائب رئيس مجلس الوزراء رمضان ابوجناح”، نافيًا الأنباء المتداولة عن فراره من البلاد.

ويأتي ذلك بالتزامن مع خروج تظاهرات بالعديد من المدن الليبية وبعض أحياء العاصمة طرابلس، تطالب باسقاط الحكومة ومنددة باللقاء الذي جمع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ونظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، في إيطاليا الأسبوع الماضي.

هذا وتتفاعل قضية اللقاء السري في روما على مختلف المستويات الرسمية الليبية، حيث قرر الدبيبة، إيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيها وإحالتها إلى التحقيق.