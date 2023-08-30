“السعيدي” يبحث الشراكة مع هيئة الاستثمار لدعم الاستثمارات الداخلية والخارجية

الوطن| متابعات

استقبل وزير الاستثمار علي السعيدي في مكتبة بمقر الحكومة الليبية في مدينة بنغازي مدير هيئة تشجيع الاستثمار و شؤون الخصخصة في المنطقة الجنوبية صلاح علي الصالحين.

وتناول اللقاء عدة نقاط مهمة على رأسها أهمية الشراكة مابين وزارة الاستثمار والهيئة في دعم الاستثمارات الداخلية والخارجية و النهوضبها، خصوصاً في المنطقة الجنوبية لما لهذه المنطقة من ثروات كبيرة يجب التركيز عليها و الإستثمار بها للرفع بهذه المنطقة و تساهم فيالإرتقاء بحياة المواطن في الجنوب الليبي .

وأكد الوزير على ضرورة متابعة وتقييم الأداء الاستثماري وتذليل الصعاب أمام المستثمرين ووضع الدراسات والبحوث واقتراح الخطط التنفيذية لتعزيز الاستثمارات و ذلك بالتعاون ما بين الهيئة و الوزارة .