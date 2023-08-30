“أرحومة” يلتقي عددًا من الخبراء في مجالات العمل والتأهيل بالمملكة الأردنية الهاشمية

الوطن|متابعات

التقى وزير العمل والتأهيل عبدالله أرحومة خلال زيارة قام بها للملكة الأردنية الهاشمية بعدد من الخبراء والمستشارين والمتخصصينفي مجالات العمل والتأهيل ، والتفتيش العمالي والسلامة المهنية والتشغيل والإستخدام ، والتدريب والتأهيل وتقنية المعلومات وكافة الأقسام، وذلك في إطار حرص الوزارة في الرفع من كفاءة الوزارة بكافة مكاتبها والجهات التابعة لها وتطويرها بما يتلائم وأحدث التطورات التييشهدها مجال التدريب والتأهيل للكوادر البشرية .

وكما تناول التباحث حول تطوير الوزارة ضمن الخطة الخماسية للوزارة في مجال التدريب والتأهيل المهني بمشاركة خبراء محليين ودوليينلخلق فرص عمل للباحثين عن العمل للدفع بهم في سوق العمل المحلي للحد من البطالة، بالإضافة إلى مناقشة اللمسات الأخيرة للتدريبالخارجي للباحثين عن العمل ضمن الخطة التدريبية للوزارة وخاصة بالمملكة الأردنية الهاشمية .