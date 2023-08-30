بن عطية: الشعب يخرج في مظاهرات رافضة للخيانة والرئيس يرفس في «بازين العرس»

أكد رئيس بلدية تاجوراء السابق، حسين بن عطيرة، أن الشعب خرج في مظاهرات رافضة للخيانة والرئيس يرفس في «بازين العرس» -في إشارة إلى احتفال رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة بعرس أحد أبناء عائلته في مصراتة-.

وقال بن عطية، في منشور عبر «فيسبوك»: “رئيس حكومة مشي لسفارة فلسطين ليشكروه على إنجازات دارها القذافي.. وهي استقبال الفلسطينين في ليبيا، وتناسى أن يخاطب الشعب الليبي عن قصة خيانة”.

وأضاف “الشعب خرج في مظاهرات رافضة للخيانة والعار.. والرئيس يرفس في بازين العرس. الشعب يعلم يقينا حجم السفاهة والفساد والسقوط من مرتكبي الخيانة وداعميهم المبررين”.